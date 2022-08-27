«Ноттингем Форест» близок к аренде Лоди у «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Ноттингем Форест», который намерен арендовать игрока за 5 млн евро. Также защитник может быть выкуплен за 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что на Лоди претендует «Ньюкасл».

В минувшем сезоне Лоди провел 42 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.