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Сегодня, 10:19

«Ноттингем Форест» близок к аренде Лоди у «Атлетико»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Атлетико» Ренан Лоди может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Ноттингем Форест», который намерен арендовать игрока за 5 млн евро. Также защитник может быть выкуплен за 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что на Лоди претендует «Ньюкасл».

В минувшем сезоне Лоди провел 42 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
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Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
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Ростов
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Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

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