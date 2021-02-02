«Ницца» арендовала Тодибо у «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо проведет остаток сезона в «Ницце», сообщается на официальном сайте каталонцев.
Аренда 21-летнего француза рассчитана до конца сезона. Также французский клуб может выкупить игрока за 8,5 миллиона евро плюс 7 миллионов в виде бонусов.
В сезоне-2020/21 Тодибо выступал за «Бенфику» на правах аренды. Защитник провел 2 матча за португальскую команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
#OGCNice and @FCBarcelona have agreed terms for the loan, with option to buy, for 21-year-old defender @jctodibo ??— OGC Nice ??? (@ogcnice_eng) February 1, 2021
Welcome! ??? pic.twitter.com/9ZNZG40W7W
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2007367/agreement-with-ogc-nice-on-todibo-loan?utm_source=twitter&utm_medium=fcbarcelona&utm_campaign=7fb9250a-3258-4d64-924c-da7155493f72
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