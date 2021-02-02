«Ницца» арендовала Тодибо у «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо проведет остаток сезона в «Ницце», сообщается на официальном сайте каталонцев.

Аренда 21-летнего француза рассчитана до конца сезона. Также французский клуб может выкупить игрока за 8,5 миллиона евро плюс 7 миллионов в виде бонусов.

В сезоне-2020/21 Тодибо выступал за «Бенфику» на правах аренды. Защитник провел 2 матча за португальскую команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.