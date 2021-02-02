«Аякс» арендовал Идрисси у «Севильи». Он может заменить уходящего в «Спартак» Промеса

«Аякс» взял в аренду у «Севильи» Уссаму Идрисси, сообщает официальный сайт голландского клуба. 24-летний фланговый форвард заключил арендное соглашение до конца сезона.

Идрисси начал профессиональную карьеру в 2015 году в голландском «Гронингене», в 2018 году перешел в АЗ, а к «Севилье» присоединился летом 2020 года. За испанскую команду игрок сборной Марокко провел 10 матчей, из которых лишь один в Кубке Испании — полностью. При этом в ла лиге он отыграл в общей сложности 24 минуты.

Идрисси выступает на той же позиции, что и нападающий «Аякса» Квинси Промес, который в ближайшее время должен перейти в «Спартак».