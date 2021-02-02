Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Аякс» арендовал Идрисси у «Севильи». Он может заменить уходящего в «Спартак» Промеса

00:09
Уссама Идрисси. Фото ФК "Аякс"
Уссама Идрисси. Фото ФК "Аякс"
Теги:

«Аякс» взял в аренду у «Севильи» Уссаму Идрисси, сообщает официальный сайт голландского клуба. 24-летний фланговый форвард заключил арендное соглашение до конца сезона.

Идрисси начал профессиональную карьеру в 2015 году в голландском «Гронингене», в 2018 году перешел в АЗ, а к «Севилье» присоединился летом 2020 года. За испанскую команду игрок сборной Марокко провел 10 матчей, из которых лишь один в Кубке Испании — полностью. При этом в ла лиге он отыграл в общей сложности 24 минуты.

Идрисси выступает на той же позиции, что и нападающий «Аякса» Квинси Промес, который в ближайшее время должен перейти в «Спартак».

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир