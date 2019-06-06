Неймар отказался переходить в "Реал", но хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Неймар отказался переходить в "Реал", сообщает Sport.es. Руководство мадридского клуба предлагало 27-летнему бразильцу зарплату в 45 миллионов евро в год, что не повлияло на его решение остаться в Париже. Предполагается, что сумма трансфера составила бы 350 миллионов евро.

Отмечается, что Неймар желает вернуться в "Барселону", откуда он перешел в ПСЖ.

Ранее Неймар получил повреждение в товарищеском матче с Катаром и точно пропустит Кубок Америки. Если операция не потребуется, восстановление займет около шести недель.

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