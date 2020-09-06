Бывший нападающий «Челси» Карлтон Коул рассказал, почему не перешел в ЦСКА. По словам форварда, Роман Абрамович не захотел его отпускать в «Тоттенхэм» и предложил новый контракт с лондонцами при условии, что англичанин перейдет в московский клуб.

— Я уже практически стал игроком «Тоттенхэма», прошел даже медосмотр. И тогда Абрамович узнал об этом и сказал: «Ты обязан вернуться. Я с ними не веду никаких дел, — цитирует Коула Daily Mirror. — И он мне предложил альтернативный вариант. Я мог бы рассчитывать на новый контракт с «Челси», если бы согласился на переход в ЦСКА. Но тогда у меня приоритет был другой — сборная Англии, а туда из-за рубежа не попасть. Поэтому я ответил: «Нет, я не пойду в ЦСКА».

Всего в составе «Челси» Коул провел 34 матча, в которых забил 6 мячей.