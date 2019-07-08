"Нет шансов". Конте оценил возможность перехода Икарди в "Ювентус"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мнением о будущем нападающего Мауро Икарди. Ранее специалист заявил, что аргентинский форвард не входит в планы клуба.

– Пока мы ждем различные варианты, – цитирует Gazzetta dello Sport Конте. – "Ювентус" и Мауро? На данный момент у этого трансфера нет шансов. Также невозможным является его обмен на Дибалу. Что, если трансферный рынок закроется, а продать Икарди не получится? Надеюсь, найдем решение проблемы.

В сезоне 2018/19 Икарди провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач. На игрока претендуют "Ювентус" и "Атлетико".

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