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Сегодня, 14:40

«Наполи» предложил 16 миллионов за полузащитника Траоре. «Сассуоло» просит больше

«Наполи» сделал первое предложение по хавбеку Траоре из «Сассуоло»
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«Наполи» сделал первое предложение «Сассуоло» по трансферу полузащитника Хамеда Траоре.

Как сообщает Calciomercato, неаполитанцы предложили за 22-летнего ивуарийца 16 миллионов евро плюс бонусы. По данным источника, сумма не устраивает руководство «Сассуоло». Ведь «нероверди» заплатили «Эмполи» за Траоре ровно такую же сумму. Руководство клуба планирует выручить более 25 миллионов евро.

Также в услугах хавбека может быть заинтересован «Ювентус».

В текущем сезоне Траоре провел за «Сассуоло» 29 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

ФК Наполи
ФК Сассуоло
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