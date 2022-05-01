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Сегодня, 12:29

Ботман — об уходе из «Лилля»: «Если все пойдет по плану, то это будет мой последний сезон в команде»

Свен Ботман высказался об уходе из «Лилля»
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Защитник «Лилля» Свен Ботман рассказал о том, станет ли текущий сезон в клубе для него последним.

«Я посмотрю. Если все пойдет по плану, то да. Но прежде всего я хочу хорошо закончить сезон. Клуб этого заслуживает. После этого посмотрим. Я пока ничего не решил», — цитирует 22-летнего защитника L’Equipe.

Один из главных претендентов на Ботмана является «Милан». Сообщалось, что итальянский клуб уже делал предложение по трансферу защитника зимой, но футболист решил остаться в «Лилле».

В текущем сезоне Ботман провел за клуб 29 матчей и забил три гола.

Его контракт с «Лиллем» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.

ФК Лилль
ФК Милан
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