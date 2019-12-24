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«Наполи» нацелился на Кулушевски

18:09
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«Наполи» хочет приобрести полузащитника «Пармы» Деяна Кулушевски, сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуются «Ювентус», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

По информации La Repubblica, игра футболиста очень нравится президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису. Он готов выделить 25 миллионов евро на трансфер.

19-летний шведский футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Парму» и забил четыре мяча при семи голевых передачах. За «Парму» он выступает на правах аренды из «Аталанты». Срок аренды истекает в конце нынешнего сезона.

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