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«Наполи» готов предложить Осимену 2,5 миллионов евро в год плюс бонусы

3 июля 2020, 15:16
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Форвард «Лилля» Виктор Осимен может перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, неполитанцы предлагают 21-летнему нигерийцу зарплату в 2,5 млн евро в год плюс бонусы в размере около 500 тысяч евро. Однако сам игрок еще окончательно не решил, хочет он переходить в итальянский клуб или нет.

В сезоне-2019/20 Осимен провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов.

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