«Торино» собирается продлить контракт с полузащитником Лукичем

«Торино» планирует предложить новый контракт сербскому полузащитнику команды Саше Лукичу, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, хавбек в скором времени должен подписать новое соглашение. Действующий контракт серба с «Торино» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник выступает за итальянскую команду с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за «Торино» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.