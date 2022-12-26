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Сегодня, 08:14

«Торино» собирается продлить контракт с полузащитником Лукичем

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торино» планирует предложить новый контракт сербскому полузащитнику команды Саше Лукичу, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, хавбек в скором времени должен подписать новое соглашение. Действующий контракт серба с «Торино» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник выступает за итальянскую команду с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за «Торино» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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