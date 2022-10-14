Нападающий «Реала» Бензема может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.

По данным источника, предпочтительным вариантом для 34-летнего француза является продление соглашения с мадридским клубом. Если новый контракт с «Реалом» не удастся подписать до конца сезона, то Бензема будет готов к переговорам с «Манчестер Юнайтед».

Форвард перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бензема провел за «Реал» 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах.