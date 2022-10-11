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11 октября, 03:06

«Барселона» поборется за Тилеманса. Каталонцы хотят подписать игрока свободным агентом

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 25-летнего бельгийца претендует «Барселона». Каталонский клуб рассчитывает подписать игрока в качестве свободного агента летом 2023 года.

В текущем сезоне Тилеманс провел 9 матчей в АПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.

Юри Тилеманс
ФК Барселона
ФК Лестер
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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