«МЮ» предпримет еще одну попытку взять Кинга

«Манчестер Юнайтед» попытается подписать нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга. До этого клуб из Борнмута уже отказал «красным дьяволам» в трансфере, полагая, что футболист поможет команде остаться в премьер-лиге.

Репортер Sky Sports Джеймс Купер считает, что «маникуанцы» предпримут еще одну попытку вернуть норвежского футболиста на Олд Траффорд, так как это игрок, о котором «Манчестер Юнайтед» много знает.

Кинг прошел академию «Манчестера», но не смог закрепить в основной команде. За «Борнмут» он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в премьер-лиге, отметившись 3 голами и 2 голевыми передачами.