«Борнмут» отказался отпустить Кинга в «Манчестер Юнайтед»

«Борнмут» отказался отпустить нападающего Джошуа Кинга в «Манчестер Юнайтед». «МЮ» хотел взять 28-летнего норвежца в качестве замену травмированному Маркусу Рэшфорду, сообщает Sky Sports.

Кинг прошел академию «Манчестера», но не смог закрепить в основной команде. За «Борнмут» он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в премьер-лиге, отметившись 3 голами и 2 голевыми передачами.