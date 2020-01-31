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«Борнмут» отказался отпустить Кинга в «Манчестер Юнайтед»

11:12
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«Борнмут» отказался отпустить нападающего Джошуа Кинга в «Манчестер Юнайтед». «МЮ» хотел взять 28-летнего норвежца в качестве замену травмированному Маркусу Рэшфорду, сообщает Sky Sports.

Кинг прошел академию «Манчестера», но не смог закрепить в основной команде. За «Борнмут» он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в премьер-лиге, отметившись 3 голами и 2 голевыми передачами.

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