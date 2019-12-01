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«МЮ» отказался от покупки Манджукича и хочет подписать 19-летнего форварда «Зальцбурга»

16:59

«Манчестер Юнайтед» передумал подписывать в январе нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича, сообщает Daily Mail. 33-летний хорват не вписывается в текущую политику клуба: приобретать молодых футболистов под усиление на будущее.

Вместо этого «МЮ» планирует усилить атаку 19-летним Эрлингом Холанном из «Зальцбурга». Норвежец в этом сезоне лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Австрии, забив 15 голов в 12 матчах.

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