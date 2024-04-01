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1 апреля, 23:07

«МЮ» не будет выкупать контракт Амрабата у «Фиорентины»

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» не собирается выкупать контракт арендованного у «Фиорентины» полузащитника Софьяна Амрабата, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, манкунианцы не будут активировать опцию выкупа в размере 25 миллионов евро, прописанную в соглашении.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

В текущем сезоне 27-летний марокканец провел за «МЮ» 22 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 22 миллиона евро.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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