"МЮ" может отпустить Погба в "Реал" за 150 миллионов фунтов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще может покинуть команду, сообщают британские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуется "Реал".

Как информирует Mirror, "Юнайтед" готов его отпустить за 150 миллионов фунтов (161 миллион евро). Ранее клуб хотел получить за него не менее 180 миллионов евро. Указано, что вероятность трансфера возрастет, если Неймар перейдет в "Барселону", а не в "Реал".

26-летний Поль Погба в прошлом сезоне провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр