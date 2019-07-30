"Монако" ослабит "Порту" перед матчем с "Краснодаром"?

Как сообщает L’Equipe, "Монако" сделал предложение "Порту" о покупке капитана португальской команды Данилу Перейры. Монегаски готовы заплатить за 27-летнего опорного полузащитника 30 миллионов евро.

На прошлой неделе португальские СМИ информировали о крупной ссоре между Данилу Перейрой и тренером "драконов" Сержиу Консейсау, в результате которой хавбек раньше времени покинул сбор и вернулся в Порту. Однако затем конфликт, судя по всему, был улажен, и полузащитник, чей контракт действует до июня 2022 года, провел весь товарищеский матч с "Монако" (0:1).

Монегаски предпринимают серьезные усилия по укреплению команды перед стартом сезона (первый матч в чемпионате они проведут 9 августа с "Лионом") и стараются организовать в ближайшие дни два-три трансфера. "Порту" встретится с "Краснодаром" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов 7 и 13 августа. (Александр Бобров)