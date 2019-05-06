Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич допустил, что в будущем он может стать игроком "ПСЖ".

- "ПСЖ" входит в число лучших европейских клубов, - цитирует боснийца Goal.com со ссылкой на Canal+. - Они хотят сделать шаг вперед в Лиге чемпионов. Это уважаемый клуб, где есть хороший шанс выиграть Лигу чемпионов. Переход в "ПСЖ"? Все возможно. Я уже восемь лет в Италии.

В текущем сезоне 29-летний Миралем Пьянич провел 42 матча за "Ювентус" и забил четыре мяча при восьми голевых передачах. Его контракт истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

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