Милинкович-Савич будет получать в «Аль-Хиляле» 25 миллионов евро в год

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний серб подпишет контракт до лета 2026 года, по которому будет получать 25 млн евро в год. Сумма трансфера составит 40 млн евро.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 47 матчах за римлян во всех турнирах.