Два клуба MLS хотят заполучить Суареса

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в MLS. Как сообщил в Twitter, журналист Николо Скира, в 34-летнем уругвайце заинтересованы два клуба североамериканской лиги.

Ранее стало известно, что «Интер Майами» заинтересован в подписании Суареса. Действующий контракт уругвайского форварда с «Атлетико» заканчивается в июне 2022 года.

В этом сезоне Суарес сыграл 24 матча, забил 8 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.