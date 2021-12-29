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Два клуба MLS хотят заполучить Суареса

05:18
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в MLS. Как сообщил в Twitter, журналист Николо Скира, в 34-летнем уругвайце заинтересованы два клуба североамериканской лиги.

Ранее стало известно, что «Интер Майами» заинтересован в подписании Суареса. Действующий контракт уругвайского форварда с «Атлетико» заканчивается в июне 2022 года.

В этом сезоне Суарес сыграл 24 матча, забил 8 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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