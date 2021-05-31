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«Милан» выкупит Томори у «Челси» за 28 миллионов евро

22:11
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«Милан» выкупит у «Челси» контракт защитника Фикайо Томори, сообщает 31 мая в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера составит 28 миллионов евро. Именно такую сумму ранее согласовали клубы в арендном соглашении. Контракт будет рассчитан на пять лет. Также указано, что «Челси» летом покинут Эмерсон, Тьемуэ Бакайоко и Давиде Дзаппакоста.

23-летний англичанин в прошедшем сезоне выступал за «Милан» на правах аренды. Он провел за команду 22 матча и забил один мяч.

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