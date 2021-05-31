«Милан» выкупит Томори у «Челси» за 28 миллионов евро
22:11
«Милан» выкупит у «Челси» контракт защитника Фикайо Томори, сообщает 31 мая в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, сумма трансфера составит 28 миллионов евро. Именно такую сумму ранее согласовали клубы в арендном соглашении. Контракт будет рассчитан на пять лет. Также указано, что «Челси» летом покинут Эмерсон, Тьемуэ Бакайоко и Давиде Дзаппакоста.
23-летний англичанин в прошедшем сезоне выступал за «Милан» на правах аренды. Он провел за команду 22 матча и забил один мяч.
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