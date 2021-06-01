Хакими будет получать в «ПСЖ» 8 миллионов евро в год
02:12
Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, парижане согласовали контракт с 22-летним марокканцем. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, зарплата игрока составит 8 млн евро плюс бонусы до 2 млн евро.
В минувшем сезоне Хакими провел 45 матчей за «Интер», в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость марокканца в 50 миллионов евро.
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