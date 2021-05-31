«Барселона» интересуется защитником «Севильи» Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации СМИ, в «Барселоне» заинтересованы в профессиональных качествах защитника. Ранее стало известно, что «Реал» ведет переговоры о трансфере Кунде. Также интерес проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Сам игрок уже заявил, что хотел бы перейти в большую команду.

Действующий контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро. В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.