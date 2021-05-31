«Барселона» интересуется защитником «Севильи» Кунде
17:47
Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По информации СМИ, в «Барселоне» заинтересованы в профессиональных качествах защитника. Ранее стало известно, что «Реал» ведет переговоры о трансфере Кунде. Также интерес проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Сам игрок уже заявил, что хотел бы перейти в большую команду.
Действующий контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро. В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210531/494031116342/barca.html
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю