Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Барселона» интересуется защитником «Севильи» Кунде

17:47
Теги:

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации СМИ, в «Барселоне» заинтересованы в профессиональных качествах защитника. Ранее стало известно, что «Реал» ведет переговоры о трансфере Кунде. Также интерес проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Сам игрок уже заявил, что хотел бы перейти в большую команду.

Действующий контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро. В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210531/494031116342/barca.html

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи
Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 30 мая
Швейцария разгромила Белоруссию на чемпионате мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд