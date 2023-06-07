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Сегодня, 09:04

«Милан» отказался продавать Меньяна в «Челси»

Мария Гусева
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«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Милана» Майку Меньяну, сообщает 90min.

Сообщается, что представители лондонского клуба поинтересовались у руководства миланцев, готовы ли они продать 27-летнего француза, но «россонери» ответили отказом.

В текущем сезоне Меньян провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Он пропустил часть сезона из-за повреждения. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Милан
ФК Челси
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