«Милан» отказался продавать Меньяна в «Челси»

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Милана» Майку Меньяну, сообщает 90min.

Сообщается, что представители лондонского клуба поинтересовались у руководства миланцев, готовы ли они продать 27-летнего француза, но «россонери» ответили отказом.

В текущем сезоне Меньян провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Он пропустил часть сезона из-за повреждения. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 35 миллионов евро.