«Милан» объявил о переходе Мусы из «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса перешел в «Милан», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

20-летний американец подписал контракт до 2028 года. Он будет выступать за «россонери» под 80-м номером. Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за игрока 20 миллионов евро.

Муса играл за «Валенсию» с 2020 года. Он провел за «летучих мышей» 108 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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