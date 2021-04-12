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«Милан» не намерен продавать Рафаэла Леау менее чем за 50 миллионов евро

07:52
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Форвардом «Милана» Рафаэлом Леау интересуются другие клубы, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 21-летнего португальца претендуют «Эвертон» и «Ювентус». При этом сообщается, что «Милан» не намерен расставаться с игроком менее чем за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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