«Милан» намерен арендовать Бакайоко

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Милан» может арендовать 25-летнего француза до конца сезона за 3 млн евро с возможностью выкупа за 35 млн евро. Сам игрок хотел бы вернуться в итальянский клуб, за который выступал в сезоне-2018/19.

В минувшем сезоне Бакайоко провел в «Монако», сыграв в 23 матчах во всех турнирах и забив один гол.