«Милан» хочет приобрести Тодибо, «Барселона» требует 25 миллионов евро
19:37
«Милан» ведет переговоры о переходе защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо, сообщают итальянские СМИ.
По данным сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы обсуждают аренду с обязательством выкупа. «Барселона» готова продать игрока за 25 миллионов евро, при этом клуб настаивает на опции официального выкупа.
19-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Барсу» во всех турнирах.
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