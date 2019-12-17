Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Милан» хочет приобрести Тодибо, «Барселона» требует 25 миллионов евро

19:37
Теги:

«Милан» ведет переговоры о переходе защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо, сообщают итальянские СМИ.

По данным сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы обсуждают аренду с обязательством выкупа. «Барселона» готова продать игрока за 25 миллионов евро, при этом клуб настаивает на опции официального выкупа.

19-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Барсу» во всех турнирах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир