«Милан» готов заплатить за Собослои 25 миллионов евро

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 20-летнего венгра претендует «Милан», который готов активировать пункт о выкупе игрока за 25 миллионов евро. Ожидается, что игрок перейдет в миланский клуб летом 2021 года.

В текущем сезоне Собослои провел пять матчей в Лиге чемпионов, в которых забил четыре гола. В 7 встречах чемпионата Австрии хавбек отметился голом и пятью ассистами.