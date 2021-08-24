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«Милан» близок к завершению сделки по аренде Бакайоко

01:33
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Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, переговоры об аренде 26-летнего француза близки к завершению. Соглашение будет включать в себя право выкупа игрока. Бакайоко выступал уже за «Милан» в сезоне-2018/19 на правах аренды.

Сообщалось, что хавбек может уйти в аренду в «Милан», так как не входит в планы главного тренера лондонской команды Томаса Тухеля.

В сезоне-2020/21 Бакайоко выступал за «Наполи» на правах аренды. Он забил два гола и сделал две результативные передачи в 44 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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