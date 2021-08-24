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«Фиорентина» хочет приобрести Берарди у «Сассуоло»

02:36
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Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди может продолжить карьеру в другом клубе серии А, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, президент «Фиорентины» Рокко Комиссо после сохранения Душана Влаховича и скором трансфере Лукаса Торрейры намерен усилить состав 27-летним итальянцем, однако «Сассуоло» запрашивает за игрока около 40 млн евро, что может стать проблемой для «фиалок».

Берарди — воспитанник клуба и за основную команду выступает с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 17 мячей и сделал 8 результативных передач. В составе национальной команды Берарди стал чемпионом Европы.

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Сергей Разин все материалы автора

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