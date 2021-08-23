Шакири прибыл в «Лион» для прохождения медосмотра
13:08
Полузащитник Джердан Шакири прибыл в «Лион» для прохождения медосмотра, сообщает Twitter Get French Football News.
22 августа «Лион» объявил о договоренности с «Ливерпулем» по переходу Шакири. Трансфер будет оформлен, после того как игрок пройдет медосмотр.
В сезоне-2020/21 29-летний швейцарец провел 14 матчей в чемпионате Англии и отдал 2 голевые передачи.
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