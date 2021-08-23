Полузащитник Джердан Шакири прибыл в «Лион» для прохождения медосмотра, сообщает Twitter Get French Football News.

Xherdan Shaqiri has arrived in Lyon — medical today ahead of a € 6m + € 5m bonuses move from Liverpool. — Get French Football News (@GFFN) August 23, 2021

22 августа «Лион» объявил о договоренности с «Ливерпулем» по переходу Шакири. Трансфер будет оформлен, после того как игрок пройдет медосмотр.

В сезоне-2020/21 29-летний швейцарец провел 14 матчей в чемпионате Англии и отдал 2 голевые передачи.