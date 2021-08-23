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Шакири прибыл в «Лион» для прохождения медосмотра

13:08
Джердан Шакири. Фото Twitter
Джердан Шакири. Фото Twitter
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Полузащитник Джердан Шакири прибыл в «Лион» для прохождения медосмотра, сообщает Twitter Get French Football News.

22 августа «Лион» объявил о договоренности с «Ливерпулем» по переходу Шакири. Трансфер будет оформлен, после того как игрок пройдет медосмотр.

В сезоне-2020/21 29-летний швейцарец провел 14 матчей в чемпионате Англии и отдал 2 голевые передачи.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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