Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 50 миллионов евро в год
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Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси перейдет в «ПСЖ», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
? Done Deal and confirmed! Lionel #Messi to #PSG as free agent. He will sign a contract until 2023 with option until 2024 and he will earn € 50M/year (bonuses included). The Goat of football to Paris is coming... #transfers https://t.co/f1lglk75y6— Nicol? Schira (@NicoSchira) August 6, 2021
По данным источника, договоренность о переходе достигнута. Месси придет в клуб на правах свободного агента.
Футболист подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год. Зарплата игрока составит 50 миллионов евро за сезон (включая бонусы).
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