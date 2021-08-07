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Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 50 миллионов евро в год

00:56
Лионель Месси. Фото Sky Sports
Лионель Месси. Фото Sky Sports
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Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси перейдет в «ПСЖ», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, договоренность о переходе достигнута. Месси придет в клуб на правах свободного агента.

Футболист подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год. Зарплата игрока составит 50 миллионов евро за сезон (включая бонусы).

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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