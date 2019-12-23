Мертенс может стать первым новичком «Арсенала» после прихода Артеты

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс входит в сферу интересов «Арсенала», сообщают итальянские СМИ.

По данным Il Mattino, бельгийца в своей команде хочет видеть главный тренер «канониров» Микель Артета. Он включил его в список потенциальных новичков как приоритетную цель.

Контракт футболиста с неаполитанским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Скорее всего, стороны не продлят соглашение. 32-летний игрок в текущем сезоне провел 22 матча за «Наполи» и забил девять мячей при четырех голевых передачах.