«Наполи» рассматривает экс-игрока «Динамо» Шиманьски в качестве замены Осимхену

Полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы рассматривают Шиманьски в качестве непрямой замены для форварда Виктора Осимхена, который может покинуть команду летом.

24-летний поляк выступает за «Фенербахче» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за турецкую команду 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

С 2019 по 2023 год Шиманьски играл в РПЛ за московское «Динамо».