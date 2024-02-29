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Сегодня, 17:16

«Наполи» рассматривает экс-игрока «Динамо» Шиманьски в качестве замены Осимхену

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы рассматривают Шиманьски в качестве непрямой замены для форварда Виктора Осимхена, который может покинуть команду летом.

24-летний поляк выступает за «Фенербахче» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за турецкую команду 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

С 2019 по 2023 год Шиманьски играл в РПЛ за московское «Динамо».

Виктор Осимхен
Себастьян Шиманьски
ФК Наполи
ФК Фенербахче
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