«Милан» выкупил контракт Тонали у «Брешии»

«Милан» выкупил контракт полузащитника Сандро Тонали, сообщает 8 июля официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за команду на правах аренды из «Брешии».

Контракт будет действовать до 30 июня 2026. 21-летний футболист в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «Милан» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 27 миллионов евро.