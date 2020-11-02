Манджукич отказался от перехода в «Вест Хэм» и «Астон Виллу»

Форвард Марио Манджукич отказался от двух предложений в АПЛ, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, 34-летний хорват получил предложение от «Вест Хэма» и «Астон Виллы», но отказал обоим клубам. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Локомотива».

Зимой 34-летний хорват на правах свободного агента присоединился к «Аль-Духайлю», подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч, а затем покинул команду.