«Манчестер Юнайтед» зимой намерен усилить три позиции
Руководство «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно планирует подписать троих игроков, сообщает Transfer Window Podcast.
По данным источника, речь идет о центральном защитнике, правом полузащитнике и центральном полузащитнике. При таких раскладах, вероятно, манкунианцы распрощаются с Полем Погба.
На данный момент «МЮ» занимает третье место с 26 очками, имея игру в запасе. Лидирует «Ливерпуль», у которого 31 очко.
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