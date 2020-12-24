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«Манчестер Юнайтед» зимой намерен усилить три позиции

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Руководство «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно планирует подписать троих игроков, сообщает Transfer Window Podcast.

По данным источника, речь идет о центральном защитнике, правом полузащитнике и центральном полузащитнике. При таких раскладах, вероятно, манкунианцы распрощаются с Полем Погба.

На данный момент «МЮ» занимает третье место с 26 очками, имея игру в запасе. Лидирует «Ливерпуль», у которого 31 очко.

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