«Манчестер Юнайтед» зимой намерен усилить три позиции

Руководство «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно планирует подписать троих игроков, сообщает Transfer Window Podcast.

По данным источника, речь идет о центральном защитнике, правом полузащитнике и центральном полузащитнике. При таких раскладах, вероятно, манкунианцы распрощаются с Полем Погба.

На данный момент «МЮ» занимает третье место с 26 очками, имея игру в запасе. Лидирует «Ливерпуль», у которого 31 очко.