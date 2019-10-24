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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Мюллера

16:21
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может перейти в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает Bild. 30-летний немец недоволен игровым временем. Его проблемы не остались незамеченными манкунианцами, у которых имеются сложности в нападении в этом сезоне. Ранее сообщалось, что ему интересен этот вариант.

Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Мюллер провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 6 результативными передачами.

Все о чемпионате Германии — здесь.

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