«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о переходе Триппьера
05:49
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 30-летним англичанином интересуется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже начали переговоры с мадридским клубом, предложив 25 миллионов евро.
Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». С 2015 по 2019 год защитник выступал за «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», сделав 6 результативных передач. Вместе с мадридцами футболист стал чемпионом Испании.
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