Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о переходе Триппьера

05:49
Теги:

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летним англичанином интересуется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже начали переговоры с мадридским клубом, предложив 25 миллионов евро.

Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». С 2015 по 2019 год защитник выступал за «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», сделав 6 результативных передач. Вместе с мадридцами футболист стал чемпионом Испании.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Мешковая диета. Харитонов нокаутировал еще одного пузатого парня
Лучший матч Евро. Супергол Ярмоленко чуть не спас Украину в Амстердаме
Голландия — Украина: следовало ли отменить гол оранжевых?
Голландия вырвала победу в матче Евро-2020 с Украиной

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд