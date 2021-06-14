«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о переходе Триппьера

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летним англичанином интересуется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже начали переговоры с мадридским клубом, предложив 25 миллионов евро.

Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». С 2015 по 2019 год защитник выступал за «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», сделав 6 результативных передач. Вместе с мадридцами футболист стал чемпионом Испании.