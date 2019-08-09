"Манчестер Юнайтед" предлагал "Роме" приобрести Алексиса Санчеса

"Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии сделал предложение "Роме" купить нападающего Алексиса Санчеса, сообщает RomaPress. Самым большим препятствием стала зарплата чилийца, которая больше почти в четыре раза, чем жалование самого высокооплачиваемого футболиста римлян Эдина Джеко.

Отмечается, что "красные дьяволы" могли взять на себя обязательство выплачивать примерно половину зарплаты Алексиса. Вероятно, переговоры продолжатся зимой.

В прошедшем сезоне 30-летний Санчес провел 27 матчей за "красных дьяволов", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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