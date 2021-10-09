«Лестер» проявляет интерес к Иско
«Лестер» интересуется полузащитником «Реала» Иско, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб может подписать 29-летнего испанца в зимнее трансферное окно, или же предложить вариант с арендой до конца сезона-2021/22 с обязательным правом выкупа.
В сезоне-2021/22 Иско принял участие в 6 матчах «Реала», дважды выйдя на поле в стартовом составе. На счету полузащитника 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Милан».
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Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/leicester-city-nuevo-pretendiente-isco-alarcon-20211008.html
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