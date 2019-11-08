«Манчестер Юнайтед» интересуется одноклубниками Черышева

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нескольких игроков «Валенсии», сообщает Deporte Valenciano. Главной целью английского клуба является защитник «Валенсии» Хосе Гайя.

Также «Манчестер Юнайтед» интересны полузащитники Карлос Солер и Ферран Торрес.

Гайя в текущем сезоне провел 7 матчей в чемпионате Испании, а также 2 встречи в Лиге чемпионов.

На счету Феррана Торреса голевая передача в 11 встречах ла лиги, у Солера 4 игры.

«Валенсия» после 12-го тура чемпионата Испании занимает 13-е место. За «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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