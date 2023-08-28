«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» могут обменяться полузащитниками

«Бавария» хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, сообщает Bild.

По информации источника, на приобретении игрока на позицию опорника настаивает главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

Если «Бавария» захочет подписать 26-летнего шотландца, то в обратном направлении может отправиться полузащитник Райан Гравенберх, который также присоединится к «Красным дьяволам» на правах аренды.

В текущем сезоне Мактоминей дважды выходил на поле за «Манчестер Юнайтед», отыграв в общей сложности 7 минут. На счету Гравенберха 9 минут в Бундеслиге.

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