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Сегодня, 18:33

«Манчестер Сити» рассматривает 18-летнего форварда «Брайтона» Фергюсона в качестве будущей замены для Холанна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон попал в сферу интересов «Манчестер Сити», утверждает The Independent.

По информации источника, в клубе рассматривают трансфер 18-летнего форварда на случай потенциального ухода Эрлина Холанна.

Фергюсон выступает в системе «Брайтона» с 2021 года. В текущем сезоне он забил 4 мяча в 4 матчах за команду в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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