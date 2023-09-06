«Манчестер Сити» рассматривает 18-летнего форварда «Брайтона» Фергюсона в качестве будущей замены для Холанна

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон попал в сферу интересов «Манчестер Сити», утверждает The Independent.

По информации источника, в клубе рассматривают трансфер 18-летнего форварда на случай потенциального ухода Эрлина Холанна.

Фергюсон выступает в системе «Брайтона» с 2021 года. В текущем сезоне он забил 4 мяча в 4 матчах за команду в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.