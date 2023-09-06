Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:38

Роджерс — о критике Хендерсона за переход в «Аль-Иттифак»: «В мире так много блюстителей нравственности»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, сейчас возглавляющий «Селтик», отреагировал на критику в адрес полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

«Это их профессия, это их жизнь, поэтому они должны делать то, что лучше для них. В настоящее время в мире так много блюстителей нравственности, которые осуждают людей. Но я очень хорошо знаю Джордана, знаю, какую любовь он питал к «Ливерпулю». Он был на том этапе своей карьеры, когда, вероятно, больше не собирался быть одним из первых игроков команды. В свои 32 года он выиграл абсолютно все.

Вероятно, он хотел другого вызова, но из уважения к «Ливерпулю» посчитал неправильным находиться в другом клубе АПЛ. Так что поездка за границу и принятие нового вызова явно ему подходили», – сказал Роджерс в интервью TalkSport.

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что после трансфера он стал самым высокооплачиваемым английским игроком в мире.

Джордан Хендерсон
Футбол
ФК Аль-Иттифак
ФК Ливерпуль
Брендан Роджерс
0
Читайте также
Всемирное антидопинговое агентство пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Всемирное антидопинговое агентство пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Блинкен увидел прогресс в раскритикованном западными СМИ контрнаступлении ВСУ
ЦБ временно увеличит ежедневную продажу валюты почти в десять раз
Стала известна причина убийства женщиной своей дочери в Краснодаре
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» рассматривает 18-летнего форварда «Брайтона» Фергюсона в качестве будущей замены для Холанна
Новости
RSS RSS
Все новости