Роджерс — о критике Хендерсона за переход в «Аль-Иттифак»: «В мире так много блюстителей нравственности»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, сейчас возглавляющий «Селтик», отреагировал на критику в адрес полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

«Это их профессия, это их жизнь, поэтому они должны делать то, что лучше для них. В настоящее время в мире так много блюстителей нравственности, которые осуждают людей. Но я очень хорошо знаю Джордана, знаю, какую любовь он питал к «Ливерпулю». Он был на том этапе своей карьеры, когда, вероятно, больше не собирался быть одним из первых игроков команды. В свои 32 года он выиграл абсолютно все.

Вероятно, он хотел другого вызова, но из уважения к «Ливерпулю» посчитал неправильным находиться в другом клубе АПЛ. Так что поездка за границу и принятие нового вызова явно ему подходили», – сказал Роджерс в интервью TalkSport.

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что после трансфера он стал самым высокооплачиваемым английским игроком в мире.