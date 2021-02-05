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«Манчестер Сити» заинтересовался Холланом

17:18
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«Манчестер Сити» летом собирается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Marca.

Клуб видит в 20-летнем норвежце долгосрочную замену Серхио Агуэро. Летом аргентинцу будет уже 33 года, а в текущем сезоне нападающий сыграл всего в 8 матчах из-за различных травм и коронавируса.

Холанн пришел в «Боруссию» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне норвежский форвард забил 22 мяча и отдал 3 голевые передачи в 21 матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

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