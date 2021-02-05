«Милан» намерен летом бесплатно подписать Товена и Отавиу

Форвард «Марселя» Флориан Товен может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 28-летним французом интересуется «Милан», который хочет подписать игрока бесплатно летом. Также миланцы рассчитывают подписать как свободного агента полузащитника «Порту» Отавиу.

В текущем сезоне Товен провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов. На счету Отавиу 20 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.