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«Милан» намерен летом бесплатно подписать Товена и Отавиу

14:10
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Форвард «Марселя» Флориан Товен может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 28-летним французом интересуется «Милан», который хочет подписать игрока бесплатно летом. Также миланцы рассчитывают подписать как свободного агента полузащитника «Порту» Отавиу.

В текущем сезоне Товен провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов. На счету Отавиу 20 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.

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